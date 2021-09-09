Нагадаємо, після першого прямого ефіру жодна з пар не залишила проект.

У неділю, 12 вересня, о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться другий прямий ефір шоу "Танці з зірками". Всі танці пар будуть присвячені темі кохання.

Читайте також"Танці з зірками": учасник-стриптизер прокоментував свій провал у першому ефірі (фото, відео)Цієї неділі балкон вестиме співачка Ірина Білик. Також артистка з'явиться на паркеті під час фокстроту у виконанні Дмитра Дікусара. Нагадаємо, Ірина та Дмитро танцювали разом на "Танцях з зірками" у 2007 році, а згодом пара одружилася.

У другому прямому ефірі одна з пар покине паркет. Дві пари, які у сумі отримають найменшу кількість балів від глядачів та суддів, потраплять до зони ризику. Судді шоу вирішуватимуть, хто продовжить далі, а хто залишає проект.

Що відомо про стосунки Білик та Дікусара

Роман Дікусара та Білик сколихнув всю країну у 2007 році, де вони у парі виступали на "Танцях з зірками". Того ж року пара обмінялась клятвами у Ріо-де-Жанейро.

Та сімейна ідилія протривала усього 3 роки. Дмитро та Ірина раптово вирішили розлучитись. Подейкували, що закохані просто охололи один до одного.

Хто став учасниками нового сезону шоу "Танці з зірками"?

Учасниками шоу "Танці з зірками" стали співачка Джамала, учасник групи Танок На майдані Конго Олег Фагот Михайлюта, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, український актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко, співак KADNAY, співачка Євгенія Власова, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, актор Артур Логай, співачка Lida Lee, співак MELOVIN і олімпійський чемпіон Станіслав Горуна.

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Автор: Ольга Робейко