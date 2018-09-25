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Українська телеведуча схудла на 17 кілограмів та змінилася до невпізнання (фото)

16:51, 25 вересня 2018
Суспільство
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Instagram Поліна Логунова
Instagram Поліна Логунова

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Про це дівчина написала на своїй сторінці в Instagram.

"Перестати боятися продуктів і розуміти коли їх є і з чим поєднувати, вийде і у тебе. Усвідомлене харчування - таке мені подобається більше. Ніяких дієт, ніяких підрахунків ккал і ніяких зважувань тарілок - ось мій спосіб виглядати гармонійно", - підписала вона колаж зі своїми фото "до і після".

Як повідомляв УНІАН, раніше Ані Лорак розкритикували в Instagram за відверте декольте.

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Теги: #ведучі