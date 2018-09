Данилко розповів, як просився виступити на "Євробаченні" від РФ зі скандальною Lasha Tumbai

Український артист Андрій Данилко, виявляється, в 2007 році хотів виступати від Росії на "Євробаченні".

В ефірі програми "А поговорити?" артист зізнався, що перш ніж прийняти участь від України, зустрівся з гендиректором "Першого каналу" Костянтином Ернстом і запропонував йому заспівати від РФ, пише ТСН.

"Ми ж до цього з ним зустрічалися. Я йому про цю пісню говорив. Моє спілкування з Ернстом було один раз. Я йому кажу, що от є така пісня, мене від України ніколи не пустять, бо я ганьба. Я кажу: "Ось, від Росії, є така пісня зібен зібен, ай люлю". І він каже: "Ти знаєш, ні. Не піде". Щоб мені потім сказали, що буде така ситуація, я б в житті не повірив. Ми нормально розійшлися", - сказав Данилко про те, що почалося після його виступу на "Євробаченні" в РФ.

Як відомо, Данилко дорікали, що він співає "раша гудбай", в Росії виконавця почали цькувати. Однак у Андрія є своє пояснення цієї ситуації.

"Вони готують групи Serebro з Максимом Фадєєвим, з яким у мене були чудові відносини. Але чи це ревнощі, чи що. І вони готували на срібне місце групи Serebro, виходила хороша історія. Я просто їм перейшов дорогу своїм цим виступом. Не тому, що там "лаша тумбай" вигадана, а тому що я їм зіпсував, як мені здалося, момент їх розрахунку на друге місце", - прокоментував артист.

Данилко згадав, що після свого виступу на "Євробаченні", коли він сидів в аеропорту, першої йому додзвонилася Алла Пугачова, яка його підтримала.

Також артист розповів, звідки ж взялося це словосполучення "лаша тумбай", яке наробило стільки галасу в РФ.

"Коли ми в студії писали пісню, була людина, який запропонував на фразу I want you see заримувати щось там tonight. І я думаю, ну знову цей "тунайт". І я кажу давайте залишимо "рибний текст" – "лаша тумбай". А чому "лаша тумбай", бо, оскільки я дуже любив Віктора Цоя, у нього була пісня "Бошетунмай", як-то так. Я не знав, що воно означає, але коли я придумував "лаша тумбай" вона мені була співзвучна з "бошетунмай". Не тому що я взяв схоже, а тому що у мене було таке співзвуччя. Але, щоб це було "раша гудбай" і коли мені це сказали вперше після відбіркового, і що почали в Росії писати... Я б в житті не міг подумати, що з цього буде такий скандал", - зізнався Андрій.