Зірка "Мері Поппінс" розкрила свій головний секрет: актрису по-звірячому зґвалтували біля кладовища

Таксист зупинився біля кладовища, замкнув машину і почав чіплятися до Наталі, в результаті зґвалтував її.

Знаменита актриса Наталя Андрейченко розповіла про страшний випадок зі своєї біографії. Коли вона була 18-річною студенткою ВДІКу (Всеросійський державний інститут кінематографії імені С. А. Герасимова), повертаючись додому після репетицій вона стала жертвою звірячого групового зґвалтування. Своєю історією Наталія поділилася у програмі "Секрет на мільйон", пише "Сегодня".

Читайте такожСекс-педагог Юлія Ярмоленко: сексуальна освіта - це не про ті, як займатися сексом і в яких позах. Це про вміння захистити себе від сексуального насильства

"Репетиція закінчилася в районі дев'яти годин вечора, і я спокійно пішла взяти таксі. Я дуже добре пам'ятаю номер машини таксі. До сьогоднішнього дня цей номер стоїть у мене перед очима", – почала розповідь Наталя.

"Моя інтуїція вищала. Я чомусь сіла на перше сидіння і дуже некомфортно стала себе почувати. Я не зрозуміла одного – як я настільки відчуває це все, не зупинила машину і не сказала, що хочу пересісти назад. Він був середнього віку, років 35-ти. Вів машину дуже різко, в ньому відчувалася агресія. Я відчувала себе вкрай некомфортно", – зізнається актриса. Пізніше вона пояснила, що водій майже перед її будинком звернув на іншу дорогу, більш темну. Вона не попросила його згорнути, так як "в тому віці була дуже сором'язлива".

Таксист зупинився біля кладовища, замкнув машину і почав чіплятися до Наталі, в результаті зґвалтував її. Дівчині вдалося вибити лобове скло машини і вибратися назовні, проте водій побіг за нею. По дорозі Наталія зустріла двох хлопців, що йдуть їм назустріч. Ті злякали водія. В руках у них були великі ножі. Андрейченко почала йти по дорозі з хлопцями, просячи про допомогу. Замість цього вони оглушили Наталю, почали по-звірячому бити і ґвалтувати її.

Актриса зізналася, що вони "могли вбити її". Після того, що сталося, вона не могла нічого бачити через опухле обличчя. Повністю вона вже прийшла до тями вранці в лікарні.