Експерти назвали 10 кращих композицій для гарного настрою (відео)

Музичне видання NME склало список з 10 кращих композицій для гарного настрою до міжнародного дня усмішки.

На першій сходинці опинилася пісня групи 1960-х років All Night Workers під назвою Why don't You Smile Now? Друге місце в рейтингу зайняв трек Sunny Sunday Smile засновників шугейзинга My Bloody Valentine. Замикає трійку A Certain Smile шотландського крунера Джонні Мэтиса.

Читайте такожУ США назвали кращих сценаристів всіх часів: рейтинг очолив автор фільму "В джазі тільки дівчата"

У список також увійшли пісні Make Me Smile (Come Up And See Me) групи Cockney Rebel, The Shadow Of My Smile Марвіна Гея, I Love Your Smile співачки Шаніс, Smile Away Пола Маккартні, Switchblade Smiles колективу Kasabian і треки з назвою Smile Лілі Аллен і Нета Кінга Коула.