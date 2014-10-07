Вантажівки із німецькою гумдопомогою потрапили в ДТП на Волині (фото)

Як повідомляють "Волинські новини" із посиланням на очевидців, аварія трапилась за 10 кілометрів від любомльського перехрестя. Автомобілі зазнали значних пошкоджень, проте обійшлося без жертв.

Shortly after crossing border into #Ukraine 6 trucks of humanitarian convoy #Germany sent crashed into each other. pic.twitter.com/erTtxqUjUK — Jan Nicolas (@phoyager) October 7, 2014

Також зазначається, що в ДАІ підтвердили факт ДТП. Зі слів правоохоронців, за попередньою інформацією, 5 фур, які замикали колону, врізались одна в одну.

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