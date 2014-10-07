Вантажівки із німецькою гумдопомогою потрапили в ДТП на Волині (фото)

18:36, 07 жовтня 2014
Суспільство
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П’ять вантажних автівок, які везли гуманітарну допомогу з Європи в Україну, потрапили в ДТП поблизу Любомля на Волині сьогодні, 7 жовтня.

volynnews.com

Як повідомляють "Волинські новини" із посиланням на очевидців, аварія трапилась за 10 кілометрів від любомльського перехрестя. Автомобілі зазнали значних пошкоджень, проте обійшлося без жертв.

Також зазначається, що в ДАІ підтвердили факт ДТП. Зі слів правоохоронців, за попередньою інформацією, 5 фур, які замикали колону, врізались одна в одну.

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