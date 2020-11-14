Підприємці планують протестувати й наступними днями, а у вівторок хочуть поїхати до Києва та озвучити свої вимоги.

Сьогодні, 14 листопада, через запровадження карантину вихідного дня на вулиці Рівного вийшли підприємці, вимагаючи скасувати обмеження і дозволити їм торгувати, як це зробили в багатьох містах.

Читайте такожПетиція до Зеленського щодо скасування карантину вихідного дня за 4 дні зібрала необхідну кількість голосів

Про це повідомляє "Суспільне".

Збиратися на протест підприємці почали від 10:00 і згодом рушили до міськвиконкому. А деякі з них натякали на можливе перекриття дороги, якщо влада "не почне їх чути" і не скасує обмеження, які забороняють їм працювати.

Близько 300 підприємців підписали звернення до міського голови з вимогою захистити їхнє Конституційне право на працю. Ще одне таке звернення вони планують відправити й до обласної ради.

"Ми, ФОП м. Рівне, обурені неправомірними рішеннями, котрі приймають органи центральної влади України. Ефективність введених обмежень не доведена, а втрати у нас, підприємців, від закриття наших торгівельних точок на вихідні для нас є дуже, критичними та ставлять нас на межу закриття", - йдеться у зверненні.

Пізніше до них вийшов заступник керівника поліції Рівного Іван Теліга та повідомив, що правоохоронці, починаючи відучора, 13 листопада, з 22:00 моніторять заклади громадського харчування.

Оскільки закладам дозволили працювати "на виніс", протестувальники вирішили у неділю, 15 листопада, о 08:00 зібратися біля головного входу на речовий ринок, аби продовжити мітинг. Якщо речовий ринок не відкриють, у понеділок, 16 листопада, о 08:00 підприємці зберуться під міськрадою.

Учасники акції також вирішили їхати до Києва 17 листопада та озвучити там свої вимоги, адже остаточне рішення ухвалюють Кабінет міністрів та Верховна Рада.

Що таке "карантин вихідного дня"

У Рівному, як і в інших містах, заборонено працювати ресторанам, промисловим магазинам, непродовольчим ринкам, розважальним закладам та торговим центрам, спортзалам, фітнес-центрам, басейнам, салонам краси.

Закладам харчування, дозволили працювати, лише видаючи клієнту їжу з собою.

Натомість працює транспорт, продовольчі магазини (де не більш ніж 40% промислових товарів), автозаправки та аптеки.

На ринках дозволили торгувати лише харчами.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН