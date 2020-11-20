Шмигаль закликав Всеукраїнську раду церков об’єднати зусилля в боротьбі з COVID-19 у період зимових свят.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) об’єднати зусилля в боротьбі з COVID-19 у період зимових свят.

Про це глава уряду наголосив під час зустрічі з їхніми представниками, в якій також взяли представники Кабінету міністрів, повідомляє урядова прес-служба.

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«Зараз ми наближаємося до важливих зимових релігійних свят: Різдва Христового, Хануки, Святого Миколая, Водохреща тощо. У період святкування можуть виникати великі скупчення людей. Тому нам потрібно вжити спільних заходів, щоб мінімізувати кількість захворювань», - зазначив прем’єр-міністр.

За його словами, уряд та Всеукраїнська рада церков показали ефективну взаємодію навесні. Тому прем’єр висловив упевненість, що такий підхід буде продовжено, і він дасть результат у майбутньому.

Своєю чергою, заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ у майбутньому готовий розглянути норму, яка працювала раніше, щодо обмежень кількості людей у храмах на метр квадратний площі будівлі.

На зустрічі також обговорювались питання щодо безперешкодного ввезення гуманітарних вантажів, проблеми біженців, питання капеланства, а також надання благодійної допомоги.

Коронавірус в Україні: останні дані

За добу в Україні виявили 14575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.

За добу госпіталізовано – 1728 осіб; летальних випадків – 229; одужало – 7845 осіб; здійснено тестувань за добу – 70752 (зокрема методом ПЛР – 45957, методом ІФА – 24795).

За весь час пандемії в Україні захворіло 598085 осіб.

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Автор: Тамара Отовська