ЗСУ знищили понад 200 одиниць російської техніки під Києвом / фото REUTERS
Українські захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів поблизу Києва. Найзапекліші бої почалися вранці, але спроби загарбників потрапити у столицю не увінчуються успіхом.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Боже мій, знали б ви, як ми їх з ранку під Києвом метелимо. За підтвердженими оцінками, до 14:00 було знищено та пошкоджено понад 200 одиниць різної техніки на напрямках траси Ірпінь-Житомир", - зазначив Арестович.