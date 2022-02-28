Українські захисники дають потужну відсіч ворогові, який намагається вторгнутися в Київ.

Українські захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів поблизу Києва. Найзапекліші бої почалися вранці, але спроби загарбників потрапити у столицю не увінчуються успіхом.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Боже мій, знали б ви, як ми їх з ранку під Києвом метелимо. За підтвердженими оцінками, до 14:00 було знищено та пошкоджено понад 200 одиниць різної техніки на напрямках траси Ірпінь-Житомир", - зазначив Арестович.