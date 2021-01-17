Минулоріч більше півсотні українських ветеранів отримали квартири.
Про це розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.
"За програмою, те, що я знаю, з того, що мені довелося вивчити, 539 квартир отримали минулого року захисники України", - зазначила чиновниця.
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В черзі на отримання житла – майже вдесятеро більше ветеранів, додає вона.
"Загальна черга, здається, більше 5 тисяч. 500 квартир в рік, то це 10 років. Чекати немає куди, тому що люди потребують цього зараз", – заявила керівник Міністерства.
За словами голови Мінветеранів, чергу можна розвантажити різними методами.
"Є деякі ветерани, які звертаються до міністерства з проханням, наприклад, що ми можемо самі за умови пільгово-іпотечного кредитування взяти участь у цих програмах і отримати житло", – навела приклад вона.
Лапутіна також зауважила, що серед військових є ті, чиє житло залишилося на окупованій території, а також люди з інвалідністю, які можуть не мати можливості повноцінного працевлаштування через стан здоров’я.
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