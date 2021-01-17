Минулоріч ключі від квартир отримали 539 бійців.

Минулоріч більше півсотні українських ветеранів отримали квартири.

Про це розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

"За програмою, те, що я знаю, з того, що мені довелося вивчити, 539 квартир отримали минулого року захисники України", - зазначила чиновниця.

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В черзі на отримання житла – майже вдесятеро більше ветеранів, додає вона.

"Загальна черга, здається, більше 5 тисяч. 500 квартир в рік, то це 10 років. Чекати немає куди, тому що люди потребують цього зараз", – заявила керівник Міністерства.

За словами голови Мінветеранів, чергу можна розвантажити різними методами.

"Є деякі ветерани, які звертаються до міністерства з проханням, наприклад, що ми можемо самі за умови пільгово-іпотечного кредитування взяти участь у цих програмах і отримати житло", – навела приклад вона.

Лапутіна також зауважила, що серед військових є ті, чиє житло залишилося на окупованій території, а також люди з інвалідністю, які можуть не мати можливості повноцінного працевлаштування через стан здоров’я.

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Автор: Юрій Годован