Розтрощену зірку Трампа в Голлівуді охороняли «червоноармійці» з прапором Росії (відео)

Минулого тижня зірка Дональда Трампа в Голлівуді знову стала жертвою вандалів. Її буквально повністю розтрощили киркою.

Як пише The Independent, це сталося вже вдруге за останні два роки. І у надзвичайному випадку обігу карми в природі, Остін Клей, який познущався над зіркою Трампа, вийшов з в’язниці після того, як заставу за нього вніс чоловік, який влаштував першу атаку торік.

Однак, тролінг чинного президента США продовжився, адже після цього біля жертви вандалів з’явилися двоє охоронців у формі радянської Червоної армії. Тримаючи прапор Росії в руках, чоловіки у грубих шинелях і в шапках-вушанках, попри спекотну погоду, із суворими обличчями охороняли те, що лишилося від зірки Трампа. Це спричинило фурор в американському сегменті інтернету.

«Добре розіграно, Каліфорніє! Російські охоронці захищають зірку свого товариша Трампа на голлівудській алеї слави», - написала на Twitter користувач Mia.

«Червона армія на сторожі зірки Трампа в Голлівуді», - посміявся інший користувач Par.

Тим часом, випадок помітив у ведучий одного американських комедійних шоу Джиммі Кіммел, який прокоментував: «Ось що товариші роблять для товаришів».

Well played, California. Russian guards are protecting their Komrade Trump star on the Hollywood Walk of Fame.pic.twitter.com/zo42ZwiMj2