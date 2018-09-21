Прогулянки по воді, русалки і стрибки в порожній басейн: Дорн випустив нове відео
Скандальний український співак Іван Дорн випустив відеокліп на свою нову пісню "Опомнись".
Відео опубліковане на офіційному каналі співака на Youtube.
У створенні пісні взяв участь відомий український саунд-продюсер Vakula. Режисером відео виступив Мітті Місюра.
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Це вже сьомий спільний кліп Івана Дорна та Мітті Місюри - новій роботі передували "Стицамен", "Так сильно", "СЖК", "Идолом", "Северное сияние", "Невоспитанный".
У відео Дорн плаває в річці в оточенні синхроністок, гуляє босоніж по воді, розважається з русалками біля порожнього басейну, а в кінці стрибає у цей же басейн з вишки, заляпуючи кров'ю всіх оточуючих.
При цьому спочатку, за задумом, басейн повинен був бути наповнений водою. Ідея знімати відео в порожньому басейні прийшла спонтанно за день до початку зйомок.
Свіжа відеоробота викликала неоднозначну реакцію у аудиторії.
"Дуже круто", "Годнота", "Своєрідно", "Не зайде пісня", "Вогонь", - пишуть у коментарях під відео.
Як повідомляв УНІАН, у квітні Дорн презентував кліп на композицію "Afrika".