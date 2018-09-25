Вийшов фінальний трейлер фільму "Фантастичні тварини: Злочини Грін-де-Вальда" (відео)

У трейлері з'являється змія Волан-де-Морта Нагайна, яку вбили в останній частини "Гаррі Поттера". Судячи з усього, Нагайна насправді є дівчиною.

У мережі з'явився фінальний трейлер фільму "Фантастичні тварини: Злочини Грін-де-Вальда", знятого по фільму письменниці Джоан Роулінг, яка подарувала світові Гаррі Поттера.

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"Фантастичні тварини: Злочини Грін-де-Вальда" - другий епізод з 5 нових оповідань про чарівний світ Джоан Роулінг. Наприкінці першої частини могутній темний чарівник Геллерт Грін-де-Вальд, якого грає Джонні Депп, потрапив у полон до МАКУСА (Магічний конгрес США). Але йому вдалося втекти з-під варти і він почав збирати чистокровних чарівників, щоб правити всіма немагічними істотами на землі. Багато з них не підозрюють про справжні цілі лиходія.

Прагнучи перешкодити планам Грін-де-Вальда Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) залучає свого учня Ньюта Саламандера.

У трейлері також з'являється змія Волан-де-Морта Нагайна, яку вбили в останньій частини "Гаррі Поттера". Судячи з усього, Нагайна насправді є дівчиною.

У фільмі знімається Джуд Лоу, Джонні Депп, Едді Редмейн, Кетрін Уотерстон, Ден Фоглер, Елісон Судол, Езра Міллер та інші.

Відео: мережа кінотеатрів "Імперія Мрій"

Як повідомляв УНІАН, автор книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг стала найбільш високооплачуваним письменником в світі в 2017 році.