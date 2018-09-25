Українська співачка, яка втекла до РФ, вперше показала фото з коханим

Сьогодні Аліна Гросу нарешті виклала в Instagram фото з нареченим і повідомила, що дуже сумує.

Співачка Аліна Гросу продовжує зберігати в таємниці свого нареченого. Це триває так довго, що пропадає всяка віра в його існування.

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Як відомо, таємничий «наречений» бурхливо ревнував Аліну до актора в її кліпі, а сама співачка нещодавно приміряла весільну сукню і натякнула про репетиції урочистого одруження.

Сьогодні Аліна нарешті виклала в Instagram фото з тим самим нареченим і повідомила, що дуже сумує: «Нудьгувати - не шкідливо, шкідливо - не нудьгувати. А вашим відносинам розлука допомагає?». Ось тільки силует чоловіка співачка «відредагувала».