"Без фотошопу, як нуль без палички": Ані Лорак у обтислій сукні розлютила мережу (фото)

Підписники співачки звинуватили її в надмірному захопленні фотошопом.

Новий знімок української співачки Ані Лорак отримав хвилю критики в мережі.

Під новим фото Лорак в Instagram Підписники співачки звинуватили її в надмірному захопленні фотошопом.

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"Куєк - без фотошопу, як нуль без палички!", "Копита свої - подовжила! Гномиха стара!", "Ботокс не робіть, будьте самою собою", "Фотошоп - наше все", - писали коментатори.

При цьому багатьох передплатників захопила фігура співачки, вони похвалили її стрункість і вдалий вибір сукні.

Як повідомляв УНІАН, українська телеведуча схудла на 17 кілограмів та змінилася до невпізнання.