"Без фотошопу, як нуль без палички": Ані Лорак у обтислій сукні розлютила мережу (фото)
21:48, 25 вересня 2018Суспільство
2369 0
Підписники співачки звинуватили її в надмірному захопленні фотошопом.
Instagram Ані Лорак
Новий знімок української співачки Ані Лорак отримав хвилю критики в мережі.
Під новим фото Лорак в Instagram Підписники співачки звинуватили її в надмірному захопленні фотошопом.
Читайте такожЛобода у жовто-синьому костюмі проїхалася в метро (фото)
"Куєк - без фотошопу, як нуль без палички!", "Копита свої - подовжила! Гномиха стара!", "Ботокс не робіть, будьте самою собою", "Фотошоп - наше все", - писали коментатори.
При цьому багатьох передплатників захопила фігура співачки, вони похвалили її стрункість і вдалий вибір сукні.
Як повідомляв УНІАН, українська телеведуча схудла на 17 кілограмів та змінилася до невпізнання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter