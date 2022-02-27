Відповідний пакет підтримки у розмірі 450 мільйонів євро було узгоджено сьогодні на засіданні Ради ЄС.

Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ 27 країн-членів ЄС погодила фінансову частину рішення про надання Україні летальної зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав після засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС країн-членів у форматі відеоконференції.

"Оскільки відбувається повномасштабна війна в Україні, і ми хочемо зробити усе для підтримки України, - ми вирішили застосувати наш потенціал для надання летальної зброї, летальної допомоги українській армії - пакет підтримки на суму 450 мільйонів євро і ще 50 мільйонів для нелетальних поставок: пальне і захисне обладнання", - заявив Боррель.

Високий представник ЄС сказав, що усе це покриватиметься за кошти Європейського фонду миру і міжурядового фонду.

"Це вперше в історії, коли ми робитимемо це. І усі узгодили повний перелік, не заважали ухваленню цього рішення", - наголосив Боррель.

Також він подякував Польщі за пропозицію виступити логістичним хабом для переміщення цієї матеріальної допомоги в Україну.

Як уточнив Боррель, сьогодні погоджено фінансову частину надання цієї допомоги. Також завтра міністри оборони країн-членів ЄС мають скоординувати, як ця матеріальна допомога буде перевозитися на лінію фронту, де Збройні сили Україні воюють проти російського вторгнення.