Запис тиші може стати різдвяним хітом

Інтернет-користувачі мають намір вивести чотирихвилинний запис тиші на вершину різдвяних чартів Великої Британії.

Композиція під назвою 4`33 (Чотири хвилини, тридцять три секунди) записана американським експериментальним композитором Джоном Кейджем.

Це тричастинний твір для одного інструмента або будь-якої комбінації інструментів, яким потрібно не грати взагалі. За словами автора, зміст композиції - слухати інші звуки, що заповнюють тишу.

Просуванням композиції займається група в соціальній мережі Facebook під назвою Cage Against the Machine, яка зібрала вже 29 000 шанувальників. Блогери спробують повторити успіх минулорічного інтернет-флешмобу, який допоміг гурту Rage Against the Machine очолити різдвяні чарти у Великобританії.

Тоді завдяки активності інтернет-спільноти RATM змогли випередити за продажами фаворита 2009 Джо Макелдеррі, переможця популярного шоу X Factor.

Джон Кейдж був американським композитором, одним із родоначальників мінімалізму в музиці і одним з піонерів нестандартного використання музичних інструментів.

Нагадаємо, що в 2008 році на вершині музичних чартів Нової Зеландії опинилася пісня, яку може почути тільки собака. Незважаючи на те, що люди не можуть почути трек, він став дуже популярним у цій країні.

Корреспондент