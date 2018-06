Крістіна Агілера отримала зірку на Алеї слави в Голлівуді

На Алеї слави в Голлівуді з`явилась нова зірка – її отримала американська співачка Крістіна Агілера.

2432-у за рахунком зірку розмістили навпроти Hard Rock Cafe. Урочиста церемонія відкриття відбулася в понеділок, 15 листопада.

На ній були присутні близько тисячі фанатів співачки. Агілера подякувала своїм шанувальникам за підтримку і порадила їм завжди бути амбітними. 29-річна співачка також висловила особливу подяку своїй матері.

Відкриття зірки відбулося за дев`ять днів до прем`єри фільму Агілери Бурлеск. Це дебют співачки на великому екрані. Агілера грає дівчину, що виросла у прийомній сім`ї й вирушає із провінції в Лос-Анджелес на пошуки успіху. У фільмі також знялася співачка Шер.

Крім того, зараз Агілера дає концерти на підтримку свого четвертого студійного альбому Bionic, що з`явився в продажу влітку 2010-го.

Агілера почала кар`єру в шоу-бізнесі майже 20 років тому, ставши учасницею телешоу The New Mickey Mouse Club, в якому також знімалися майбутні поп-зірки Джастін Тімберлейк та Брітні Спірс. Агілера удостоїлася своєї першої премії Греммі в 1999 році як найкращий новий виконавець. Серед нагород співачки також Греммі за кращий поп-вокал у піснях Beautiful (2003) та Ain`t No Other Man (2006).

Нагадаємо, що 14 жовтня 2010 року Крістіна Агілера подала на розлучення зі своїм чоловіком, музичним продюсером Джорданом Братманом, з яким прожила у шлюбі 5 років.

Lenta.ru