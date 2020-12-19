Лікар зазначила, якщо на момент госпіталізації пацієнта, в лікарні відсутні медпрепарати, тому що йде їх закупівля, пацієнтів іноді можуть попросити купити потрібні своїм коштом.

В Україні людей з коронавірусом лікують безкоштовно в державних медичних установах. Однак іноді трапляється, коли пацієнтам самим доводиться "бігати" в аптеку за ліками і купувати їх своїм коштом.

Заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" назвала причину такої ситуації, пише РБК-Україна.

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За її словами, процес закупівлі препаратів медзакладом тривалий, оскільки в країні встановлено жорсткий контроль над придбанням ліків за державні гроші.

Тому, якщо на момент госпіталізації пацієнта, в лікарні відсутні медпрепарати, тому що йде їх закупівля, пацієнтів іноді можуть попросити купити потрібні кошти своїм коштом. Але, як запевнила Голубовська, це не на постійній основі, а тимчасово, поки "ліки" їдуть в медустанову.

"Буває така ситуація: закінчилися медичні препарати, щоб їх закупити є певна процедура тендерів тощо. Хворі ж цього не чекають, хворий зараз, йому зараз треба. Доводиться говорити: "Будь ласка, підіть купіть якісь там собі ліки". Але це тимчасово", - пояснила інфекціоніст.

Крім того, Голубовська вважає, що в питаннях розподілу коштів на медичну систему, керівники на місцях можуть направляти гроші на інші потреби області або регіону. Тому, на її думку, рішення про медичну систему повинні ухвалюватися централізовано.

"У більшості випадків у нас все абсолютно безкоштовно. Іноді бувають такі короткі проміжки, в регіонах чомусь. Тому що деякі керівники на місцях ті гроші, які їм виділять, вони на свій розсуд їх витрачають", - підсумувала вона.

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Автор: УНІАН