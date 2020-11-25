За словами Степанова, ніхто не знає, яким буде коронавірус через півроку або рік.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що будь-яка вакцина від COVID-19 буде діяти в кращому випадку один рік.

Читайте такожУ МОЗ оцінили ймовірність введення повного локдауну на новорічні свята в УкраїніПро це він повідомив у програмі» Зе Інтерв'юер " на YouTube.

«Ніхто не знає, як він (COVID-19) буде себе поводити через півроку, через рік, або він зійде на «ні», як той же грип H1N1, який був у 2009 році або ні. Будь-яка вакцина, яка буде від COVID-19 вона не буде такою, що один раз зробив щеплення і це на все життя - в кращому випадку це буде рік», - зазначив він.

«Антитіла (до COVID-19 - УНІАН) виробляються у всіх, є просто різна кількість цих антитіл. Згідно з тими дослідженнями, які проведені – за півроку вони починають суттєво знижуватись, і за якийсь період часу вони просто зникають», - додав міністр.

Вакцина від COVID-19 для України: що відомо

18 листопада заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) підтвердив інформацію про надання Україні безкоштовно вакцини від коронавірусу.

За словами Ляшка, це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року.

Також він повідомив, що до глобального механізму COVAX включено кандидата у вакцини від виробника Moderna (США).

«Попередні результати дослідження цієї вакцини вказали на 95% ефективності попередження розвитку COVID-19», - зауважив він.

За словами Ляшка, у МОЗ поставили перед собою завдання «забезпечити імунізацію якомога більшої кількості населення перевіреними, якісними та безпечними вакцинами у 2021 році як за рахунок глобальних ініціатив, так і за рахунок держбюджету України».

24 листопада президент Володимир Зеленський розповів про перший етап вакцинації населення України від COVID-19 і назвав категорії, які матимуть пріоритетність щеплень.

Коронавірус в Україні: статистика

В Україні за минулу добу зафіксовано 13 тис. 882 нових випадки COVID-19, померли 229 осіб.

За весь час пандемії на COVID-19 захворіли 661 тис. 858 осіб; одужали - 307 тис. 778; летальних випадків – 11 тис. 492.

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Автор: Костянтин Гончаров