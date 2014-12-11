Кабмін хоче скоротити навчання в школах до 9 років

Про це йдеться в рекомендаціях щодо зміни в законодавство, підготовлених Міністерством фінансів України, з метою оптимізації витрат з держбюджету.

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У Кабміні відзначають, що в інших європейських країнах термін навчання дітей у школах коливається від 9 до 10 років, в той час, як в Україні дитина починає навчання в 6-7 років і відповідно закінчує 11-й клас 17-18 років, повідомляє ZN.ua.

За даними ЮНЕСКО в Австрії, Чехії, Сербії, Білорусії, Греції, Хорватії, Чорногорії, Словенії, Китаї, Японії, Ізраїлі отримання освіти є обов'язковим для дітей у віці від 6 до 15 років, у Фінляндії, Великобританії, Франції, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Нідерландах, Іспанії, Данії, Італії, Канаді - для дітей у віці від 6 до 16 років, у Грузії - для дітей у віці від 6 до 12 років.