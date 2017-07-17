Міністр закордонних справ Литви упевнений, що виконавці та організатори збиття малазійського "Боїнга" постануть перед судом

Міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс упевнений, що виконавці та організатори збиття літака Boeing 777 (рейс MH17) у небі над Донецькою областю в липні 2014 року, постануть перед судом.

Про це він написав у Twitter.

«Коли світ згадує та висловлює шану жертвам трагедії MH17, винні особи повинні та постануть перед судом. Їхні цинічні патрони – теж», - наголосив Лінкявічюс.

As world remembers and honors victims of #MH17 tragedy, those responsible must and will face justice. Their cynical patrons- too. @DutchMFA — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) July 17, 2017

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками території Донецької області. Загинули всі 298 осіб, що були на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

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У липні 2015 року Росія наклала вето на створення міжнародного кримінального трибуналу ООН у цій справі.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії. Місце пуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських терористів. У коло підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати "остаточною правдою", а висновки слідчих назвали "попередніми".

5 червня 2017 року група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала на своєму сайті дослідження, яке підтверджує, що "Бук", яким був збитий літак, є російським.

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Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

У Раді федерації РФ оголосили, що суд у Нідерландах щодо атаки на MH17 «не буде легітимним».

7 липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи MH17.