Міністр закордонних справ Литви упевнений, що виконавці та організатори збиття малазійського "Боїнга" постануть перед судом

Міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс упевнений, що виконавці та організатори збиття літака Boeing 777 (рейс MH17) у небі над Донецькою областю в липні 2014 року, постануть перед судом.

Про це він написав у Twitter.

«Коли світ згадує та висловлює шану жертвам трагедії MH17, винні особи повинні та постануть перед судом. Їхні цинічні патрони – теж», - наголосив Лінкявічюс.

As world remembers and honors victims of #MH17 tragedy, those responsible must and will face justice. Their cynical patrons- too. @DutchMFA