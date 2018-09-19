"Дно пробили випадково": Кіркоров і Басков вибачилися за скандальну "Ібіцу" кліпом-пародією і підірвали мережу (відео)

Опальні артисти записали кліп-пародію на популярний кліп реперів Каньє Уеста і Ліл Пампа I Love It.

Російські співаки Філіп Кіркоров та Микола Басков вибачилися за свій скандальний кліп «Ібіца», який піддався критиці з боку слухачів.

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Опальні артисти записали кліп-пародію на популярний кліп реперів Каньє Уеста і Ліл Пампа I Love It, оприлюднивши його на YouTube-каналі «Чікен Каррі». Відео називається "Не уходи, постой, фанатка".

«Да, мотив "Ибицы" похож на "Цвет настроения синий", но наконец-то я сплагиатил сам себя. Не уходи, постой. Я не касался писи козла», - говорить в кліпі Кіркоров.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кіркоров і Басков шокували спільним кліпом на пісню "Ібіца". У кліпі Кіркоров, зокрема, перекидає мобільний туалетну кабіну з Басковим, якого заливає фекаліями. В іншому епізоді виконавці б'ються, і Кіркоров, опинившись зверху, сідає Баскову на обличчя.