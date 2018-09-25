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"Тигриця, а в душі кішечка": Віка з "Неангелів" порадувала пікантним знімком (фото)

17:31, 25 вересня 2018
Суспільство
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Виконавиця показала леопардовий пеньюар / соцмережі

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Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Сонна дівчинка", - написала артистка. Знімок співачки прокоментували багато користувачів мережі: "Вікторія, ти просто шедевр краси". "Як кажуть: "Краса врятує світ", але Вікторія врятує і світ і ніч". "Тигриця, а в душі кішечка".

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Теги: #неангели Віка Слава