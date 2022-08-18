Зараз в Європі поширюється новий вид коронавірусу "Омікрон", який призводить до меншого числа госпіталізацій, ніж його попередники.

МОЗ може повернути в Україні обов'язкові карантинні обмеження через зростання захворюваності на COVID-19.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У зв'язку з війною головний пріоритет - оборонний сектор і допомога ЗСУ. За словами глави МОЗ, карантин можуть ввести, якщо хворі займуть багато ліжок, і це завадить надавати достатню медичну допомогу пораненим військовослужбовцям.

Міністр додав, що все залежатиме від ситуації з поширенням хвороби в країні.

"Все залежатиме від того, як зможемо балансувати. Якщо ми будемо бачити, що інфекційні захворювання переважають, займається ліжковий фонд в лікарнях і буде загроза, що ми не впораємося з пораненими, - який буде вихід у міністра охорони здоров'я? Звичайно, просити вводити більш жорсткі умови для того, щоб якісно і ефективно надавати медичну допомогу пораненим", — пояснив Ляшко.

Він згадав і COVID-штам "Омікрон", який зараз поширюється по Європі і призводить до меншої кількості ускладнень госпіталізацій, ніж його попередники.

"На це може вплинути кілька факторів – або сам штам не такий агресивний, або все ж кількість імунізованих людей значно більша – перехворіли і провакциновані. Ми бачимо в Європі, що там цифри випадків зростають, але кризи в лікарнях поки немає", – підсумував Ляшко.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні зростає рівень захворюваності на COVID-19. За даними МОЗ, вже є летальні випадки.

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