Рішення щодо посилення обмежень після Нового року можуть ухвалити вже 9 грудня.

Влада розглядає можливість запровадження тотального карантину в Україні з 1 по 14 січня включно.

Про це повідомляє Апостроф з посиланням на поінформовані джерела.

Читайте такожКиянин подав до суду через незабезпечення його медичними масками під час карантину

Рішення щодо посилення обмежень після Нового року можуть ухвалити вже 9 грудня, уточнили журналістам. Цю ж дату напередодні, 8 грудня, озвучував глава МОЗ Максим Степанов.

«Пропонуватимуть місцевій владі зачинити всі навчальні заклади та всі торгові точки (крім продуктових й аптек), буде дозволена доставка товарів. Громадський транспорт буде працювати з обмеженнями (найімовірніше, усього 50% від місць), – пояснив співрозмовник.

На час дії локдауну громадяни зможуть їздити в інші міста та регіони, оскільки зупиняти міжміське та міжобласне сполучення не збираються.

«Церкви не зачепили. Також буде заборонений весь сектор розваг (клуби, концерти та так далі). Ну й залишаються маски, звісно ж, і штрафи за їхню відсутність», – додало джерело видання.

Зимовий локдаун: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів відмовився продовжувати «карантин вихідного дня». Натомість міністерство охорони здоров’я запропонувало посилити обмеження на час новорічних й різдвяних свят на три тижні.

За словами глави МОЗ Максима Степанова, під час локдауну влада не зупинятиме громадський транспорт і авіасполучення.

Введення локдауну, найімовірніше, відбудеться після святкування Нового року – вже у січні. Президент Володимир Зеленський пояснив такі обрані терміни турботою про малий і середній бізнес, оскільки грудень – один з найприбутковіших місяців року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська