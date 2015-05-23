У Відні стартував фінал Євробачення
Фінал Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2015 проходить у суботу, 23 травня, у Відні.
У фіналі виступатимуть 27 учасників, у тому числі представники Словенії, Франції, Норвегії, Швеції, Німеччині, Польщі, Греції, Італії і Росії.
Вперше в історії Євробачення всі пісні перекладатимуть на міжнародну мову жестів.
Учасники вирішального вечора Євробачення-2015 виступатимуть у такій послідовності:
Словенія – Марієтка та Рей ("Here For You")
Франція – Ліза Анжелл ("N’oubliez pas!")
Ізраїль – Надав Гедж ("Golden Boy")
Естонія – Еліна Борн та Стіг Реста ("Goodbye to Yesterday")
Велика Британія – Electro Velvet ("Still In Love With You")
Вірменія – Гурт Genealogy ("Don’t Deny")
Литва – Моніка і Вайдас ("This time")
Сербія – Бояна Стаменов ("Beauty never lies")
Норвегія – Морланд і Дебра Скарлет ("A Monster Like Me")
Швеція – Монс Зелмерльов ("Heroes")
Кіпр – Янніс Караянніс ("One thing I should have done")
Австралія – Гай Себастьян ("Tonight Again")
Бельгія – Лоік Нотет ("Rhythm inside")
Австрія – The Makemake ("I Am Yours")
Греція – Марія Єлена Киріаку ("One Last Breath")
Чорногорія – Ненад Кнежевич ("Adio")
Німеччна – Анн Софі ("Black Smoke")
Польща – Моніка Кушинська ("In The Name Of Love")
Латвія – Аміната ("Love Injected")
Румунія – Волтай ("All over again")
Едурн ("Amanecer")
Угорщина – Боггі ("Wars for nothing")
Грузія – Ніна Сублаті ("Warrior")
Азербайджан – Ельнур Гесейнов ("Hour Of The Wolf")
Росія – Поліна Гагаріна ("A Million Voices")
Албанія – Ельхаіда Дані ("I am alive")
Італія – Il Volo ("Grande Amore")
Читайте такожБукмекери назвали претендентів на перемогу в Євробаченні-2015Нагадаємо, після другого півфіналу букмекери оголосили фаворитів конкурсу. Відразу дві авторитетні світові букмекерські контори Bwin і William Hill прогнозують перемогу учаснику від Швеції Монсу Зелмерлеву, друге місце віддають групі Il Volo з Італії, а третє - Гаю Себастьяну з Австралії.