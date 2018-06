У Відні стартував фінал Євробачення

У фіналі виступатимуть 27 учасників, у тому числі представники Словенії, Франції, Норвегії, Швеції, Німеччині, Польщі, Греції, Італії і Росії.

Вперше в історії Євробачення всі пісні перекладатимуть на міжнародну мову жестів.

Учасники вирішального вечора Євробачення-2015 виступатимуть у такій послідовності:

Словенія – Марієтка та Рей ("Here For You")

Франція – Ліза Анжелл ("N’oubliez pas!")

Ізраїль – Надав Гедж ("Golden Boy")

Естонія – Еліна Борн та Стіг Реста ("Goodbye to Yesterday")

Велика Британія – Electro Velvet ("Still In Love With You")

Вірменія – Гурт Genealogy ("Don’t Deny")

Литва – Моніка і Вайдас ("This time")

Сербія – Бояна Стаменов ("Beauty never lies")

Норвегія – Морланд і Дебра Скарлет ("A Monster Like Me")

Швеція – Монс Зелмерльов ("Heroes")

Кіпр – Янніс Караянніс ("One thing I should have done")

Австралія – Гай Себастьян ("Tonight Again")

Бельгія – Лоік Нотет ("Rhythm inside")

Австрія – The Makemake ("I Am Yours")

Греція – Марія Єлена Киріаку ("One Last Breath")

Чорногорія – Ненад Кнежевич ("Adio")

Німеччна – Анн Софі ("Black Smoke")

Польща – Моніка Кушинська ("In The Name Of Love")

Латвія – Аміната ("Love Injected")

Румунія – Волтай ("All over again")

Едурн ("Amanecer")

Угорщина – Боггі ("Wars for nothing")

Грузія – Ніна Сублаті ("Warrior")

Азербайджан – Ельнур Гесейнов ("Hour Of The Wolf")

Росія – Поліна Гагаріна ("A Million Voices")

Албанія – Ельхаіда Дані ("I am alive")

Італія – Il Volo ("Grande Amore")

Букмекери назвали претендентів на перемогу в Євробаченні-2015Нагадаємо, після другого півфіналу букмекери оголосили фаворитів конкурсу. Відразу дві авторитетні світові букмекерські контори Bwin і William Hill прогнозують перемогу учаснику від Швеції Монсу Зелмерлеву, друге місце віддають групі Il Volo з Італії, а третє - Гаю Себастьяну з Австралії.