Новими господарями Білого дому будуть "Ренегат", "Ренесанс"и "Кельтський"

Обраний президент США Барак Обама і його дружина Мішель одержали недавно нові кодові імена, які для використання в радіопереговорах за традицією, що склалася в США, присвоює головним особам адміністрації Секретна служба США, яка охороняє американського президента, повідомляє газета "Чікаго трибьюн".

Барак Обама тепер називається "Ренегатом" (Renegade), а Мішель Обама - "Ренесанс" (Renaissance). Кодові назви одержали також їх дочки. Старша Малія стала "Сяйвом" (Radiance), а молодша Саша - "Бутоном троянди" (Rosebud). Обраний віце-президент США Джозеф Байден, який пишається своїм ірландським корінням, одержав назву "Кельтський" (Celtic), а його дружина Джілл Байден - "Капрі" (Capri).

Якщо дані, одержані газетою вірні, то обраний президент і члени його сім`ї, а також обраний віце-президент одержали цілком благозвучні імена. Видання нагадує, що Джордж Буш-молодший одержав свого часу в переговорах Секретної служби ім’я "Стакан" (Tumbler). Віце-президент США Річард Чейні, відомий своєю пристрастю до риболовлі, знаний в радіопереговорах як "Рибак". Президент США Білл Клінтон у Секретної служби проходив як "Орел" (Eagle), а Хіларі Клінтон як "Вічнозелена" (Evergreen). Їх дочка Челсі Клінтон називалася в радіопереговорах "Енергією" (Energy). Відомо також, що відносно тих діючих президента і першої леді США Секретна служба часто використовує також стандартну назву "Потус" (POTUS), що є абревіатурою від "Президент Сполучених Штатів" (President of the United States), і "Флотус" (FLOTUS) - абревіатура від "Перша леді Сполучених Штатів" (First Lady of the United States).

РІА Новини