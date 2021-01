На тлі протестів в США і кривавого штурму Капітолію противники президента Дональда Трампа вимагають видалити його камео з культової комедії «Один вдома 2».

При цьому користувачі Мережі не стали чекати реакції правовласників і провели «видалення» своїми силами. Сцену з Трампом відредагували, перетворивши його на невидимку, а репліки вирізали.

Тепер головний герой у виконанні Маколея Калкіна говорить з порожнечею. Дивний результат сподобався користувачам - вони побачили в новій версії сцени відсилання до «Хижака» і «Гаррі Поттера» .

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4