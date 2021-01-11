На тлі протестів в США і кривавого штурму Капітолію противники президента Дональда Трампа вимагають видалити його камео з культової комедії «Один вдома 2».
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При цьому користувачі Мережі не стали чекати реакції правовласників і провели «видалення» своїми силами. Сцену з Трампом відредагували, перетворивши його на невидимку, а репліки вирізали.
Тепер головний герой у виконанні Маколея Калкіна говорить з порожнечею. Дивний результат сподобався користувачам - вони побачили в новій версії сцени відсилання до «Хижака» і «Гаррі Поттера» .
due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4— ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021
Примітно, що ще в грудні минулого року Канадський телеканал CBC вирізав сцену з Трампом при показі "Один вдома 2". У самій телекомпанії CBC заявили, що показана на каналі версія фільму була відредагована через нестачу ефірного часу.
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