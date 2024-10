Графіка перевидання максимально нагадує Horizon Forbidden West.

В інтернеті з'явилося відео вступу з ремастера Horizon Zero Dawn. Схоже, що хтось уже отримав доступ до перевидання за кілька днів до офіційного релізу.

Користувачі відзначають, що графіка ремастера максимально схожа на сиквел гри Horizon Forbidden West. Це не дивно, адже Sony пішла тим самим шляхом, що й перевидання The Last of Us Part 1: розробники взяли асети з продовження і перенесли їх у ремастер.

Це ж підтверджують і в Digital Foundry, фахівці зазначають, що Horizon Zero Dawn Remastered це технічно вдосконалена версія Forbidden West. Деталізацію оточення в грі вивели на новий рівень, а фізика оточення тепер може похвалитися реалістичною взаємодією світу з головною героїнею. Наприклад, тепер сніг прилипає до одягу Елой, а листя природно реагує на рухи дівчини.

Реліз Horizon Zero Dawn Remaster заплановано на 31 жовтня. Гра буде доступна на ПК і Playstation 5.

Нагадаємо, що нещодавно стали відомі системні вимоги перевидання. Вони також підкреслюють, що при розробці ремастера розробники орієнтувалися на сиквел, адже їхні системні вимоги майже повністю збігаються.

