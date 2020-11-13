У Львові не вводитимуть карантин вихідного дня.

Мер Львова Андрій Садовий зробив суботу й неділю у місті робочими для малого й середнього бізнесу, щоб обійти введений урядом карантин «вихідного дня».

Про це йдеться у рішенні мерії, яке оприлюднив сам Садовий у Facebook.

Читайте такожКоронавірус в Україні та світі: найважливіше на 13 листопада

«Прийняли рішення, що до 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків», – цитує Садовий текст документу.

Він підкреслив, що завдяки цьому рішенню «неможливо запровадити карантин «вихідного дня», бо в нас немає вихідних».

Карантин вихідного дня, запроваджений урядом з 14 листопада, викликав неабиякий опір з боку регіонів. Андрій Садовий був першим, хто відмовився вводити нові обмеження. Услід за Львовом це вчинили, зокрема, й міські голови Тернополя, Черкас, Рівного.

Своєю чергою, прем’єр Денис Шмигаль наголосив, що в очільників обласних центрів немає повноважень забороняти або запроваджувати рішення уряду. Крім того, глава Кабінету міністрів зазначив, що карантин «вихідного дня» стосується лише підприємців.

13 листопада у Львівській області виявили ще 465 нових інфікованих COVID-19. Загалом в регіоні з початку пандемії вірус підтвердили у 36 тисяч громадян, що є одним з найбільших показників в Україні.

23 728 мешканцям Львівщині вдалось побороти небезпечну недугу, водночас 1035 померли від ускладнень.

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська