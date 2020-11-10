Дружина президента України Володимира Зеленського розповіла, що її чоловік почуває себе добре / фото president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський почувається нормально і продовжує працювати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це дружина президента Олена Зеленська сказала під час відкриття Міжнародного онлайн-форуму культурної дипломатії.
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Зеленська розповіла про здоров'я свого чоловіка, в якого напередодні діагностували коронавірус.
"Все добре. Він почувається нормально. Він ізолювався, але продовжує працювати", - сказала Зеленська.
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