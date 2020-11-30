В Україні за добу на COVID-19 захворіли майже 10 тисяч осіб

За весь час пандемії в Україні захворіли 732625 осіб.

В Україні за останню добу зафіксовано 9946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляється у Telegram-каналі Коронавірус_інфо. Зокрема, захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників, госпіталізовані - 1161 особа; летальних випадків – 114; одужало - 5771 особа; здійснено тестувань за добу - 31901 (зокрема методом ПЛР - 26290, методом ІФА – 5611). За весь час пандемії в Україні захворіли 732625 осіб; одужали - 345149 осіб; летальних випадків - 12327; проведено ПЛР-тестувань - 4528772. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1460), Дніпропетровській (1138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях. Читайте такожЛокдаун в Україні запровадять з 24 грудня – нардеп Кількість захворювань в регіонах: Київ – 70478 випадків;

Вінницька область – 17405 випадків;

Волинська область – 24135 випадків;

Дніпропетровська область – 38789 випадків;

Донецька область – 22807 випадків;

Житомирська область – 29911 випадків;

Закарпатська область – 23193 випадки;

Запорізька область – 30875 випадків;

Івано-Франківська область – 36434 випадки;

Київська область – 37687 випадків;

Кіровоградська область – 5286 випадків;

Луганська область – 6274 випадки;

Львівська область – 46078 випадків;

Миколаївська область – 18535 випадків;

Одеська область – 44949 випадків;

Полтавська область – 22055 випадків;

Рівненська область – 30956 випадків;

Сумська область – 28831 випадок;

Тернопільська область – 27849 випадків;

Харківська область – 55341 випадок;

Херсонська область – 10149 випадків;

Хмельницька область – 29577 випадків;

Черкаська область – 22924 випадки;

Чернівецька область – 33732 випадки;

Чернігівська область – 18375 випадків. Карантин в Україні: що відомо на 30 листопада 11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення карантину вихідного дня з 14 листопада.

19 листопада за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в грудні в Україні можуть ввести жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, розглядаються дати початку локдауну на кілька тижнів з 10-15 грудня або з 20-25 грудня.

25 листопада в Кабміні допустили введення тотального карантину на новорічні свята.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в разі введення в Україні повного локдауну громадськість буде поінформована про нього заздалегідь - за 7-10 днів. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Денис Прядко

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter