В Україні за останню добу зафіксовано 9946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Коронавірус_інфо.
Зокрема, захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників, госпіталізовані - 1161 особа; летальних випадків – 114; одужало - 5771 особа; здійснено тестувань за добу - 31901 (зокрема методом ПЛР - 26290, методом ІФА – 5611).
За весь час пандемії в Україні захворіли 732625 осіб; одужали - 345149 осіб; летальних випадків - 12327; проведено ПЛР-тестувань - 4528772.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1460), Дніпропетровській (1138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.
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Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 70478 випадків;
- Вінницька область – 17405 випадків;
- Волинська область – 24135 випадків;
- Дніпропетровська область – 38789 випадків;
- Донецька область – 22807 випадків;
- Житомирська область – 29911 випадків;
- Закарпатська область – 23193 випадки;
- Запорізька область – 30875 випадків;
- Івано-Франківська область – 36434 випадки;
- Київська область – 37687 випадків;
- Кіровоградська область – 5286 випадків;
- Луганська область – 6274 випадки;
- Львівська область – 46078 випадків;
- Миколаївська область – 18535 випадків;
- Одеська область – 44949 випадків;
- Полтавська область – 22055 випадків;
- Рівненська область – 30956 випадків;
- Сумська область – 28831 випадок;
- Тернопільська область – 27849 випадків;
- Харківська область – 55341 випадок;
- Херсонська область – 10149 випадків;
- Хмельницька область – 29577 випадків;
- Черкаська область – 22924 випадки;
- Чернівецька область – 33732 випадки;
- Чернігівська область – 18375 випадків.
Карантин в Україні: що відомо на 30 листопада
- 11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення карантину вихідного дня з 14 листопада.
- 19 листопада за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в грудні в Україні можуть ввести жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, розглядаються дати початку локдауну на кілька тижнів з 10-15 грудня або з 20-25 грудня.
- 25 листопада в Кабміні допустили введення тотального карантину на новорічні свята.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в разі введення в Україні повного локдауну громадськість буде поінформована про нього заздалегідь - за 7-10 днів.
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