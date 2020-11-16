Чоловік Тимошенко заразився COVID-19

Тимошенко розповіла, що під час карантину вихідного дня була вдома і допомагала чоловікові лікуватися.

Чоловік лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко Олександр заразився COVID-19. Про це вона розповіла в коментарі кореспонденту Vesti.ua. "Враховуючи те, що у мене чоловік захворів на коронавірус, я була вдома і допомагала йому лікуватися", – відповіла Тимошенко на питання про те, як провела карантин вихідного дня. Читайте такожТимошенко здивувала Раду новою зачискою та високими підборами (фото) Коронавірус у Юлії Тимошенко: що відомо Про хворобу Юлії Тимошенко стало відомо 23 серпня. Відповідну інформацію підтвердила її прес-секретар Марина Сорока. "Тест показав, що у Юлії Володимирівни COVID-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться!"- повідомила тоді прес-секретар.

За даними ЗМІ, разом з Тимошенко коронавірусом захворіли також її дочка Євгенія Тимошенко з чоловіком - Артуром Чечоткіним. Повідомлялося навіть про те, що Тимошенко підключили до апарату ШВЛ.

Згодом прес-секретар Тимошенко повідомила, що депутат перебувала у важкому стані і проходила інтенсивний курс терапії.

2 вересня Тимошенко вперше прокоментувала свій стан.

11 вересня стало відомо про одужання нардепа. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Денис Прядко

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