Тимошенко перехворіла на коронавірус у важкій формі / Фото УНІАН
Чоловік лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко Олександр заразився COVID-19.
Про це вона розповіла в коментарі кореспонденту Vesti.ua.
"Враховуючи те, що у мене чоловік захворів на коронавірус, я була вдома і допомагала йому лікуватися", – відповіла Тимошенко на питання про те, як провела карантин вихідного дня.
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Коронавірус у Юлії Тимошенко: що відомо
- Про хворобу Юлії Тимошенко стало відомо 23 серпня. Відповідну інформацію підтвердила її прес-секретар Марина Сорока. "Тест показав, що у Юлії Володимирівни COVID-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться!"- повідомила тоді прес-секретар.
- За даними ЗМІ, разом з Тимошенко коронавірусом захворіли також її дочка Євгенія Тимошенко з чоловіком - Артуром Чечоткіним. Повідомлялося навіть про те, що Тимошенко підключили до апарату ШВЛ.
- Згодом прес-секретар Тимошенко повідомила, що депутат перебувала у важкому стані і проходила інтенсивний курс терапії.
- 2 вересня Тимошенко вперше прокоментувала свій стан.
- 11 вересня стало відомо про одужання нардепа.
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