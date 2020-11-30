Психолог попередив, що наслідки хвороби можуть бути довгостроковими.

У пацієнтів з коронавірусом можуть виникати депресивні і тривожні стани, а після одужання є ймовірність депресії навіть у тих, у кого її раніше не було.

Про це розповів в ефірі каналу "Україна 24" психолог Євген Пілецький. Він зазначив, що перенесений COVID-19 може мати довгострокові наслідки.

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"Німецькі дослідники досить точно помітили тенденцію, це починають відзначати й вітчизняні терапевти. Вчора у мене була розмова з фахівцем, який розповів, що у пацієнтів з коронавірусом посилюється депресивний і тривожний стан. Швидше за все, в цьому є і психогенна природа. Люди відчувають невпевненість, тривожність, депресивні емоції. Але є така гіпотеза, що існують невиявлені біологічні причини, які можуть вплинути на депресію", — розповів він.

За словами експерта, перенесений коронавірус може мати далекосяжні наслідки.

"Уже є деякі дослідження, які говорять про те, що є навіть довгострокові проблеми у людей, які вже перехворіли на коронавірус. Річ у тому, що поки незрозуміло чому, але у людей почали посилюватися депресії — навіть у тих, у кого не було депресії, вона може виникнути. Це можна пов'язати й з психологічними причинами, і спочатку вважалося, що будуть посилюватися тільки тривожні стани. Але ці розлади також можуть призвести до розвитку депресії. Тому сьогодні фахівці з психічного здоров'я відзначають, що кількість звернень збільшилася, як і кількість станів, які вимагають не тільки психологічного, а й медикаментозного втручання через психіатра. Швидше за все, ми ще будемо спостерігати за довгостроковими наслідками", — сказав він.

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Автор: Андрій Василюк