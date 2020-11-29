Українцям дали поради щодо правильного харчування.

Головна умова здорового харчування - не менше половини добового раціону продуктів мають складати овочі та фрукти.

Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" фахівець Центру громадського здоров'я МОЗ України Наталія Усенко. Вона зазначила, що овочів має бути трохи більше, аніж фруктів.

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"Є такий принцип - тарілка здорового харчування. Це кількість їжі, яку ви споживаєте протягом дня. Половину цієї їжі повинні складати овочі та фрукти. Це можуть бути свіжі овочі, можуть бути тушковані. Овочів має бути більше, фруктів трохи менше", - розповіла Усенко.

Експертка також сказала, які компоненти входять до іншої половини тарілки:

"Чверть тарілки - це білки, м'ясо, бобові, гриби; чверть тарілки - вуглеводи. Вуглеводи повинні складатися з цільнозернових. Це повинні бути каші, цільнозерновий хліб".

Фахівець МОЗ додала, що популярної в Україні їжі швидкого приготування в раціоні повинна бути "тільки маленька частка".

"У такому випадку ви будете абсолютно здорові", - заявила вона.

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Автор: Андрій Василюк