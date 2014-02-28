13 літаків з російськими десантниками прибули до Криму - Куніцин

"13 бортів з десантниками сідають у Гвардійському, в кожному по 150 чоловік, порахуйте", - заявив він в ефірі кримськотатарського каналу ATR.

Куніцин вважає, що на півострові відбувається збройне вторгнення Росії, військові контролюють весь "зовнішній периметр". "А подається це як те, що, мовляв, населення розгніване, воно на вас піде, а ми охороняємо від того, щоб не напали і зброю не захопили. Ми ж не в дитячому садку! Розуміємо, що до сьогоднішнього дня не було ніякої загрози, ніхто ні на кого не нападав", - сказав він.

"Ті, хто задумав цю операцію, про людей не думав", - підкреслив Куніцин.

На його думку, учасники "інтервенції" чекають відповіді, щоб українські військові почали стріляти.

Куніцин закликав усіх схаменутися, щоб це "брязкання зброєю" не закінчилося трагедією.