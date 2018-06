В Deutsche Welle засудили витівку російського фаната, який схопив журналістку за бюст у прямому ефірі (відео)

Німецька телерадіокомпанія Deutsche Welle розцінила як сексуальне домагання витівку російського футбольного вболівальника, який прямо під час прямого ефіру схопив і поцілував журналістку іспанської редакції DW.

Як повідомляє DW, репортер Джулієт Гонсалес Теран піддалася сексуальному домаганню, висвітлюючи ЧС-2018 в РФ. Чоловік "з'явився з нізвідки» схопив її за груди і поцілував її в щоку.

Після короткої паузи від шоку кореспондент продовжила вести репортаж перед камерою, а чоловік зник у натовпі.

У дописі DW Sports в Twitter, коментуючи інцидент, вказали, що «цілувати кого-небудь проти його волі – це харрасмент. Хапати жінку за груди, поки вона зайнята своєю роботою – це сексуальне домагання».

Sorry, but no.



Kissing someone against their will is sexual harassment.

Groping a woman's breast while she ' s busy doing her job is sexual harassment.



This behavior is unacceptable, and it needs to be treated as such. https://t.co/x25bfDJvDE