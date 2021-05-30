Сам він називає всі звинувачення наклепом.

У Росії 29-річний фітнес-тренер та стриптизер Олексій Ісмайлов спокушав, а потім розводив на великі суми чоловіків та жінок.

Історію про коханця-афериста опублікував Telegram-канал LifeShot.

Повідомляється, що відразу кілька чоловіків і жінок у Москві заявили, що стали його жертвами.

"Ми розійшлися через те, що він почав витягувати з мене гроші... Сума збитку склала трохи більше 4 мільйонів рублів... Він працював не просто стриптизером, він надавав ескорт-послуги, причому не тільки дівчатам, але і чоловікам", - розповіла одна з жінок, якій не пощастило з ним зіткнутися.

Ще один потерпілий від дій афериста розповів, що познайомилися вони у стриптиз-клубі:

Читайте також"Був актор, а став л*йном": Стівен Сігал у Росії вступив до партії та розлютив мережу (відео)"Він підійшов голенький, у трусах, з батогом, в масочці, почав зі мною танцювати, а потім запропонував продовжити вечірку удвох у мене вдома...".

Приводи "викачування" грошей були найрізноманітніші: на операцію матері, новий бізнес-проект або іпотечний платіж. Коли викачувати з "коханих" було вже нічого, він зникав.

Сам Олексій називає всі звинувачення наклепом, а все, що брав, нібито вже повернув.

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Автор: Катерина Шварц