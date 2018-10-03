Турчинов передав військовим 16 танків та нові БТР-4 (фото)

Також було продемонстровано БТР-4МВ1, створений з урахуванням конструкторських рішень країн-членів НАТО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що Україна планує зміцнити бронетанковий потенціал Збройних сил України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав журналістам у Харкові під час передачі Збройним силам важкого озброєння та військової техніки від харківських підприємств концерну «Укроборонпром».

"Зараз формується державне оборонне замовлення, і, безумовно, ми плануємо серйозну програму зміцнення бронетанкового потенціалу наших Збройних сил», - сказав він.

Зокрема, Турчинов передав військовим 16 танків Т-64 та Т-80, які були відновлені на Харківському бронетанковому заводі, та п'ять БТР-4, які були виготовлені на ДП «Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова».

Також було продемонстровано БТР-4МВ1, створений з урахуванням конструкторських рішень країн-членів НАТО, танк «Оплот», РСЗВ «Верба», оперативно-тактичний ракетний комплекс «Грім», який знаходиться в режимі тестування, та інше військове обладнання.