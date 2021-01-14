Тюремники окупантів активно заробляють на в`язнях.

У підконтрольних окупантам в'язницях Донецької області налагодили індустрію телефонного шахрайства. Адміністрація установ примушує ув'язнених "заробляти" їм гроші.

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Про це йдеться в матеріалі видання «Проект.». Зазначається, що у в'язницях, ізоляторах і колоніях на окупованій бойовиками «ДНР» території сидять тисячі українців і росіян. Чимала частина з них - жертви вимагання з боку окупантів, або люди, що постраждали за свої політичні погляди.

Офіційно засуджені місцевими "судами" ув'язнені - це лише видима частина своєрідної системи неофіційних і напівофіційних в'язниць окупантів. Полонених військових тримали в двох колоніях Макіївки і на двох постах Донецького СІЗО. Заарештовані за "шпигунство", "зраду батьківщини", "розпалювання міжнаціональної та іншої ворожнечі" та інші політичні злочини часом багато років чекають вирішення своєї долі.

При цьому тюремники окупантів активно заробляють на ув'язнених. Зокрема - на передачах, продажу наркотиків, дозволах на отримання послуг. Але в деяких донецьких в'язницях працює ціла індустрія телефонного шахрайства, прибуток від якої ділять учасники "МГБ".

Ув'язнений Григорій, що сидить у 124-й колонії суворого режиму в селищі Лідіївка, восени 2020 року розповів журналістам про процвітаючий тюремний «бізнес».

За словами чоловіка, в їх колонії працюють кілька бригад з пронесеними на зону з відома адміністрації смартфонами. Як правило, це апарати на дві сім-карти — місцевого оператора «Фенікс» і українського «Водафон». Місцевий дає мобільний інтернет, український - можливість відповідати на дзвінки з підконтрольної Україні території.

"Працюють" зеки парами - розміщують на українському сайті оголошень в залежності від профілю «афери» оголошення про інтим-послуги або здачі квартир в різних містах України. Суть афер в тому, щоб взяти з клієнта гроші вперед — за перегляд квартири, заставу за перший місяць, за секс з дівчиною, яка нібито працює без сутенера і боїться їхати на зустріч без передоплати.

Робота йде цілодобово, і кожна пара зеків зобов'язана в тиждень здавати керівництву колонії 15 тис.гривень. Гроші збираються в платіжному сервісі українського оператора "Водафон" і, відповідно, всі платежі відбуваються в ньому.

Тільки з "даху" бригад аферистів, за підрахунками Григорія, в його колонії адміністрація може збирати до 400 тис.гривень на місяць.

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Автор: Дмитро Захаров