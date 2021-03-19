Сьогодні, 19 березня, бойовики на Донбасі з мінометів 120-го калібру обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного.
Внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий, повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, неподалік населеного пункту Водяне", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на обстріл проросійських бойовиків наші захисники відкрили вогонь у відповідь.
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Ситуація на Донбасі: що відомо
- Станом на 17:00 19 березня в ООС повідомляли, що російські окупанти не порушували режим припинення вогню на Донбасі.
- 18 березня внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі загинув військовий з Хмельниччини Віктор Пасєка.
- Голови МЗС країн G7 закликали Росію припинити розпалювання війни на Донбасі.
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