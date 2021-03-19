На Донбасі бойовики вбили українського військового / фото УНІАН

Сьогодні, 19 березня, бойовики на Донбасі з мінометів 120-го калібру обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного.

Внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий, повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, неподалік населеного пункту Водяне", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріл проросійських бойовиків наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

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Автор: Олександр Топчій