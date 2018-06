Трамп розповів про майбутню зустріч із прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з прем'єр-міністром Терезою Мей у Вашингтоні навесні. Великобританія — давній і особливий союзник США", — повідомив Трамп.

У п'ятницю стало відомо, що британський політик відвідає США для зустрічі з обраним президентом Дональдом Трампом. Співробітники адміністрації прем'єра в грудні приїжджали в США, щоб зустрітися з представниками команди Трампа і домовитися про візит.

Точна дата візиту не називається. Трамп вступає на посаду 20 січня.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держсекретар США Джон Керрі виступив з критикою на адресу Трампа за використання Twitter.

Керрі заявив, що не вважає електронну сторінку в Twitter обраного президента Дональда Трампа хорошим способом комунікації з міжнародних політичних питань.

I look very much forward to meeting Prime Minister Theresa May in Washington in the Spring. Britain, a longtime U. S. ally, is very special!