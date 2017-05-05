Перший пасажирський літак китайського виробництва піднявся в небо (фото)

У п'ятницю, 5 травня, перший пасажирський авіалайнер китайського виробництва COMAC C919 здійснив випробувальний політ, вилетівши з міжнародного аеропорту Пудун у Шанхаї. Про це повідомляють ЗМІ.

Зазначається, що до запуску C919 в рейси можуть знадобитися місяці або навіть роки додаткових перевірок і сертифікацій. Коли в 2010 році Китай підписав контракт на закупівлю цих літаків, передбачалося, що вони почнуть перевозити пасажирів вже у 2016 році.

Watch the exciting moment of taking off of China's first domestically made #aircraft C919. #MadeByChinapic.twitter.com/i0oNKWbhDw — China Daily USA (@ChinaDailyUSA) May 5, 2017

Перший прототип C919 представили в кінці 2015 року. Лайнер розрахований на перевезення 168 пасажирів на відстань до 4 тисяч кілометрів. Він має стати головним конкурентом Airbus A320 і Boeing 737-800. Китайські компанії оформили попередні замовлення вже на сто літаків.

Нагадаємо, 26 квітня у Китаї на воду спустили перший авіаносець власного виробництва.