Перший пасажирський літак китайського виробництва піднявся в небо (фото)

У п'ятницю, 5 травня, перший пасажирський авіалайнер китайського виробництва COMAC C919 здійснив випробувальний політ, вилетівши з міжнародного аеропорту Пудун у Шанхаї. Про це повідомляють ЗМІ.

Зазначається, що до запуску C919 в рейси можуть знадобитися місяці або навіть роки додаткових перевірок і сертифікацій. Коли в 2010 році Китай підписав контракт на закупівлю цих літаків, передбачалося, що вони почнуть перевозити пасажирів вже у 2016 році.

Watch the exciting moment of taking off of China's first domestically made #aircraft C919. #MadeByChinapic.twitter.com/i0oNKWbhDw