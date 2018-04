Учені знайшли ліки від раку в бойовому розфарбовуванні стародавніх кельтів

Рослина, з якої стародавні кельти одержували синій фарбник для свого знаменитого бойового розфарбовування, у великій кількості містить сполуку, здатну запобігти раку молочної залози та іншим онкологічним захворюванням.

Як передає Лєнта.ру, за даними італійських учених, у вайді фарбовій, яка належить до родини хрестоцвітних, міститься в 20 разів більше глюкобрасицину, ніж у цвітній капусті чи капусті брокколі.

Дослідникам з Болонського університету вдалося ще більше збільшити концентрацію корисної сполуки у вайді фарбовій за допомогою нанесення незначних пошкоджень листю рослини.

Вироблення глюкобрасицину є характерним для родини хрестоцвітних захисним механізмом. Ця речовина токсична для деяких різновидів шкідників. Водночас вона має потужну протипухлинну дію і особливо ефективна проти раку молочної залози.

Результати ряду досліджень свідчать про значне зниження захворюваності на рак молочної залози, рак легенів та інші онкологічні захворювання серед людей, які вживають у їжу велику кількість багатих на глюкобрасицин овочів, зокрема, цвітної капусти і капусти брокколі.

Згідно з припущенням учених, глюкобрасицин здатний знижувати концентрацію канцерогенних сполук, зокрема похідних естрогену, в людському організмі.

До останнього часу вивчення цілющих властивостей глюкобрасицину було утруднене, оскільки вчені не могли виділити цю речовину у необхідній кількості з рослинного матеріалу. На думку координатора дослідницького проекту доктора Стефанії ГАЛЛЕТТІ і її співробітників, виявлення нового джерела глюкобрасицину у фарбовій вайді дасть змогу вирішити цю проблему.

«Доступність глюкобрасицину в необхідних кількостях і його низька собівартість відкривають можливість для проведення ряду досліджень, присвячених протираковому ефекту дієти з великим вмістом багатих на глюкобрасицин овочів», - заявила доктор С.ГАЛЛЕТТІ в інтерв`ю Journal of the Science of Food and Agriculture.