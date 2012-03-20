Із Піщанської колонії засуджені вчинили групову втечу
17:12, 20 березня 2012Кримінал
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Проводиться службова перевірка
Вінниця. 20 березня. УНІАН. Сьогодні особовим складом Управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області затримано двох осіб, які втекли з Піщанської виправної колоні № 59.
Про це повідомляє прес-служба Управління.
Згідно з повідомленням, близько 2-ї години ночі 20 березня двоє засуджених вчинили групову втечу з-під варти із Піщанської виправної колонії.
Їх затримали поблизу с. Миролюбівка Піщанського району.
За даним фактом проводиться службова перевірка.
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