Ліцензію Vanco на розроблення Прикерченської ділянки анулюють

Міністерство охорони навколишнього природного середовища своїм наказом доручило Державній геологічній службі анулювати спеціальний дозвіл (№3183 від 5 грудня 2007 року) компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами - на геологічні вивчення, в т.ч. дослідно-промислове розроблення родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу на Прикерченській ділянці надр континентального шельфу Чорного моря.

Відповідний наказ Мінприроди оприлюднено на сайті міністерства.

У документі відзначено, що такі заходи вжито через наявність підстав для анулювання спеціального дозволу на користування надрами.

Як повідомляв УНІАН, 2006 р. Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України угоду про розділення продукції, яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря. Згідно з умовами угоди, Vanсo International Ltd. поступилася своїми правами та обов`язками за угодою пов`язаній з нею особі - Vanco Prickerchenska Ltd.

Нагадаємо, у квітні Vanco висловлювала стурбованість бездіяльністю Міжвідомчої комісії з організації укладання і виконання угод про розділення продукції в питанні затвердження програми робіт компанії на шельфі Чорного моря на 2007-2008 рр.

Довідка УНІАН. Vanco Prickerchenska Ltd. і Vanсo International Ltd. - дочірні підприємства Vanсo Energy Company, яка спеціалізується на геологічних і геофізичних дослідженнях перспективних ділянок шельфу, глибоководному бурінні. Офіс Vanсo Energy розташовано в Х`юстоні (США).

Прикерченська ділянка (площею 12,96 тис. кв. км) - одна з перспективних, але малодосліджених частин українського глибоководного шельфу з глибинами води від 300 м до понад 2000 м. Ділянка розташована в економічній зоні України на відстані 13 км від берегової лінії Керченського півострова.

Від укладеної на 30 років угоди Україна чекає інвестицій більш як на 15 млрд. дол. для геологічного вивчення та видобування вуглеводнів, а також видобування понад 200 млн. тонн вуглеводнів. Планується, що реалізація проекту забезпечить понад 200 млрд. грн. додаткових надходжень до бюджету і створення кількох тисяч нових робочих місць.