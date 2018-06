Британці організували екскурсію по місцях, пов'язаних з Гітлером

Британське бюро подорожей Historical Trips Ltd. запропонувало клієнтам екскурсію до Німеччини по місцях, пов`язаних з життям і діяльністю Адольфа Гітлера, повідомляє Лента.ру з посиланням на Welt. Тур, озаглавлений "Обличчя зла" (The Face of Evil), триватиме з 11 по 19 червня. Вартість екскурсії становить 2400 євро з людини.

Тур починається в Мюнхені з пивної Бюргербройкеллер, де в 1939 році столяр Георг Ельзер вчинив невдалий замах на фюрера. Вечеря пройде ще в одній пивній, де в 1920 році Гітлер заснував НСДАП.

У програмі відвідин, крім того, записаний меморіал на місці концтабору Дахау, територія проведення з`їздів НСДАП в Нюрнберзі, а також Оберзальцберг, де до нальоту союзників в 1945 році була гірська резиденція Гітлера Бергхоф.

Завершитися екскурсія має відвідинами вілли Марлір в Берліні, де в 1942 році пройшла Ванзейська конференція і був ухвалений план знищення євреїв Європи, та місця, де розташовувався бункер Адольфа Гітлера, в якому 30 квітня 1945 року він наклав на себе руки.

У Великобританії пропозиція туристичного бюро Historical Trips Ltd. збурила хвилю критики. Історик Девід Цизаріні (David Cesarini), відомий фахівець з нацизму, заявив, що такі поїздки, врешті-решт, перетворяться на "збочене паломництво".

У мюнхенському інституті історії зазначили, що сама ідея екскурсії по нацистських місцях не несе нічого поганого: "Гострі питання про те, як таке взагалі могло статися, завжди є актуальними і повинні знову ставитися кожним поколінням". Проте екскурсія "Обличчя зла", на думку представників інституту, орієнтована виключно на сенсаційність, а не на планомірне пояснення історичних подій.