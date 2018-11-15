IQOS на 90% менш токсичний порівняно із звичайною сигаретою - вчені

Вивчення IQOS за допомогою високотехнологічних лабораторних моделей, допомогло визначити, що зниження токсичності веде до зниження ризику захворювань у курців.

14 листопада 2018 року в Києві провідні вчені Філіп Морріс Інтернешнл Микола Іванов (директор програм наукових досліджень R&D центру ФМІ у місті Невшатель, Швейцарія, магістр в області математики та інформатики, доктор біохімії) і Костянтин Козикис (регіональний керівник з питань регулювання та наукових досліджень) представили наукові дані про IQOS, повідомляється в прес-релізі компанії.

Загальнодоступні результати досліджень показують, що при згорянні тютюну температура на кінчику сигарети може досягати понад 800°C, що призводить до появи більш 6 000 хімічних речовин, шкідливих для здоров'я. Принцип роботи IQOS не передбачає горіння тютюну, а лише нагріває. Це дозволяє значно зменшити рівень шкідливих і потенційно шкідливих компонентів в аерозолі IQOS.

Вивчення IQOS з допомогою високотехнологічних лабораторних моделей, допомогло визначити, що зниження токсичності веде до зниження ризику захворювань у курців. Після тривалих клінічних досліджень з повнолітніми курцями, вдалося оцінити, наскільки перехід на IQOS схожий з повною відмовою від куріння, як щодо зниження шкідливого впливу, так і нормалізації показників пов'язаних з ризиком захворювань.

Всі дані, отримані в лабораторних і клінічних умовах, дозволили вченим R&D центру ФМІ в Швейцарії оцінити потенціал IQOS до зниження ризику.

Завершивши лабораторні дослідження IQOS, Філіп Морріс визначили, що:

• При правильному використанні IQOS не виникає процес горіння.

• IQOS на 90% менш токсичний. В аерозолі, вырабатываемом IQOS, рівні речовин, що виділяються, в середньому, на 90% нижча порівняно з димом традиційної сигарети.

• IQOS не робить негативного впливу на якість повітря в приміщенні.

• В ході двох досліджень, проведених в Японії і США, з'ясувалося, що у курців, які перейшли на IQOS, показники по 15 біомаркерам впливу на організм були схожими з показниками учасників, які відмовилися від куріння.

• При використанні інформаційних повідомлень про продукт, нецільова аудиторія не продемонструвала намір використовувати її.

У ФМІ визнають, що використання IQOS викликає звикання і не виключає всі ризики для здоров'я повнолітніх курців. Тим не менш, наукові дані показують, що перехід на IQOS дозволяє курцям знизити ризики для здоров'я.

У ФМІ також особливо відзначають, що єдиний спосіб повністю виключити ризик виникнення захворювань, пов'язаних з курінням, — не починати палити зовсім.

«Для тих, хто вже палить, кращий варіант — відмовитися від цієї звички. Однак, для тих курців, які не хочуть кидати, ми пропонуємо альтернативні бездимні продукти. Переключення на них порівняно з продовженням паління зменшує ризик розвитку захворювань, пов'язаних з курінням», - повідомили у ФМІ.

Також наголошується, що на даний момент є вже 26 незалежних досліджень в різних областях - токсикологія, клінічні дослідження, біхевіористичні дослідження, проведені на замовлення урядів або за рахунок власних коштів провідними дослідними інститутами та центрами по всьому світу. Результати цих досліджень не суперечать власним дослідженням Філіп Морріс.

Крім того, згідно зі звітом FDA, «попередня оцінка даних показує, що рівні акролеїну, формальдегіду і бензапірену в аерозолі IQOS, виміряні незалежною лабораторією при FDA значно нижче, ніж в димі еталонної сигарети. Рівні акролеїну і бензапірену знижені більш ніж на 90%, стосовно формальдегіду в аерозолі спостерігалося зниження більш ніж на 80% у порівнянні з сигаретою. Рівні смоли і нікотину були аналогічними рівням, зазначеним заявником (Філіп Морріс). Нарешті, рівні аміаку, NNN і NNK в тютюновому наповнювачі HeatSticks були аналогічними рівням, зазначеною заявником. Незалежне тестування, проведене лабораторією при FDA підтвердило більш низькі рівні шкідливих речовин в аерозолі від HeatSticks порівняно з основним сигаретним димом».

Згідно з останніми даними компанії вже більше 5.9 мільйонів людей у всьому світі переключилися на IQOS.

За результатами жовтня 2018 року IQOS доступний в 41 країні світу і деяких магазинах Duty Free.

В Україні IQOS - один з продуктів зі зниженим ризиком як альтернативу цигаркам, був представлений в 2016 році.