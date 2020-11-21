Коли кількість нових хворих на коронавірус щодня становитиме 15-20 тис., то медична система України не витримає.

Якщо в Україні кількість нових хворих на коронавірус щодня становитиме 15-20 тис., то медична система країни не витримає. І тоді підлоги і приймальні відділення лікарень будуть заповнені трупами.

Читайте такожКоронавірус в Україні: за здобу інфікувалася рекордна кількість людейТаку думку висловив доктор медичних наук, професор Сергій Дубров, який лікує хворих з важким або критичним ходом коронавірусу, в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я проти будь-якого карантину. Так не хочеться карантину, хочеться нормально жити. З одного боку. З іншого боку, ми всі повинні розуміти, що якщо кількість нових захворювань щодня буде 15-20 тис., то медицина ляже. І у нас будуть ті кадри, які ми бачили під час першої хвилі на півночі Італії, тобто трупи на підлогах, трупи в приймальних відділеннях. Якщо кількість захворювань триватиме, мабуть, тижнів зо два з кількістю 15-20 тис. нових випадків, тобто зрозуміло, що і важких хворих буде набагато більше. Тобто ми просто вже не витримаємо", - зазначив Дубров.

Він розповів, що у відділенні інтенсивної терапії лікарні №17 (місто Київ — ред.), де він працює, 10 ліжок - 10-11 хворих. Менше хворих практично не буває. При цьому він підкреслив, що така кількість хворих для відділення інтенсивної терапії є досить великою.

"Ковідний корпус у нас на 60 ліжок. І 10-11 хворих постійно у відділенні інтенсивної терапії. Це важка робота. Це не терапевтичне відділення або інфекційні відділення. Тобто тут 24 на 7, фактично ти фізично не можеш відійти від пацієнта. Я тільки що з чергування. Заходячи в "червону" зону на 4-4,5 години, ти звідти вже через ці 4-4,5 години просто виповзаєш, працюючи один без санітарки і медсестри. У кращому випадку нас вдень по два заходить", - додав Дубров.

За словами професора, кадрів не вистачає - санітарки звільнилися, а з медичних сестер практично ніхто не погодився працювати в інфекційній реанімації.

Кронавірус в Україні

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Автор: УНІАН